Record of Ragnarok: il cosplay di Aphrodite di ey3ly è un copia fedele dell'anime

Record of Ragnarok è un famoso anime che ha preso varie divinità da tutto il mondo e le ha radunate creando un grande pantheon unico, mettendo in scena una lotta tra esseri divini e umani. Ad alcuni però della trama non interessa molto e preferiscono semplicemente godersi il design grafico dei personaggi, come Aphrodite, ora ricreata tramite un cosplay da ey3ly.

Il cosplay di Aphrodite realizzato da ey3ly è molto fedele alla versione originale, che ovviamente è a propria volta un'interpretazione del personaggio della mitologia greca. Nel secondo scatto, possiamo anche vedere un fotomontaggio che ricrea una delle scene dell'anime. Possiamo notare anche i fiori che impreziosiscono l'acconciatura della dea.

Se siete fan di Aphrodite da Record of Ragnarok, allora dovreste vedere il cosplay di Aphrodite di riiyuukii_cos è classico ed efficace. Vi proponiamo anche il cosplay di Aphrodite di luckofthelion che risplende di luce dorata. Come non citare anche il cosplay di Aphrodite di iamelliemoonstone che è degno della dea della bellezza. Chiudiamo la nostra lista di suggerimenti con il cosplay di Aphrodite di byoru che ci ricorda chi è la dea della bellezza.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Aphrodite realizzato da ey3ly? Il personaggio di Record of Ragnarok è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?