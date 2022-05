PlayStation Now, maggio 2022

Ci siamo: quello di maggio 2022 potrebbe essere l'ultimo aggiornamento della piattaforma PlayStation Now prima della rivoluzione in arrivo a giugno, quando il servizio streaming verrà integrato nel piano Premium di PlayStation Plus. Dopodiché non è ancora chiaro come verranno gestiti i contenuti: può darsi che Sony decida di effettuare un ulteriore update all'inizio del mese o di cambiare le date.

Ad ogni modo concentriamoci sul presente, che vede l'arrivo su PS Now di tre giochi focalizzati sul combattimento: parliamo del tie-in Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, del picchiaduro all'arma bianca Soulcalibur 6 e del mix fra soulslike e metroidvania a due dimensioni Blasphemous.