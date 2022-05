Obi-Wan Kenobi: il trailer ufficiale della serie TV Disney + ci mostra buoni e cattivi

Disney ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Obi-Wan Kenobi, la serie TV di Disney Plus in arrivo il 27 maggio 2022. Il video è stato condiviso tramite YouTube dal canale ufficiale di Star Wars.

La descrizione del video recita, in traduzione: "La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di "Star Wars: La Vendetta dei Sith" durante la quale Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta - la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro come malvagio Signore dei Sith Darth Vader."

"La serie ha come protagonista Ewan McGregor, che riprende il suo ruolo dell'iconico Maestro Jedi, e segna anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader. Al cast si aggiungono Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr, Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. "Obi-Wan Kenobi" è diretto da Deborah Chow e prodotto da Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold."

Il 27 maggio saranno distribuite le prime due puntate di Obi-Wan Kenobi. In totale, la serie sarà divisa in sei parti. Il trailer ci mostra Daiyu, nuovo pianeta con un'estetica ispirata a Hong Kong, e l'amato e noto Tatooine. Nel filmato vediamo buoni e cattivi, ovvero il Jedi titolare e Zio Owen, ma anche gli inquisitori dell'Impero, come Reva.

Parlando della serie TV e dell'esperienza di recitazione, McGregor ha svelato di essersi "spaventato a morte" nel recitare con Darth Vader.