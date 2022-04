Obi-Wan Kenobi: McGregor svela di essersi "spaventato a morte" nel recitare con Darth Vader

Pur essendo apparo in tre film di Star Wars, Ewan McGregor - attore di Obi-Wan Kenobi - non ha mai realmente recitato insieme a Darth Vader, mentre questo indossava l'elmetto. Durate le riprese della serie TV Obi-Wan Kenobi, però, è accaduto e l'attore ha svelato di essersi genuinamente "spaventato a morte".

"Non ho mai incontrato Darth Vader", ha detto a Total Film Ewan McGregor. "Avevo provato la scena con Vader, ma non con l'elmo addosso o cose del genere. Quando abbiamo dovuto girare veramente la scena, e hanno gridato 'azione', lui doveva arrivare dalle mie spalle. Mi sono girato e il fottuto Darth Vader veniva verso di me. Era come se avessi di nuovo sei anni. Non avevo mai recitato guardando direttamente l'elmo di Vader. Non l'avevo mai guardato negli occhi."

"Mi ha spaventato a morte", ha affermato ridacchiando McGregor. "Non sto scherzando. Mi ha dato una vera e propria scossa di paura assoluta. Ero come, 'Oh mio Dio, non sto recitando. Questo è reale. Sono veramente, veramente spaventato in questo momento". E la stessa cosa accadeva con gli Stormtroopers. Avevo già lavorato con i Cloni, ma molti di loro erano in CGI. Non avevo mai lavorato con gli Stormtrooper e, di nuovo, ero come se avessi di nuovo sette anni. Perché quando ti trovi di fronte ad uno Stormtrooper, con un blaster, è un inferno".

Ewan McGregor, attore di Obi-Wan Kenobi

"È come se fossero veri e propri ricordi d'infanzia di paura. Ecco quanto è profondo. Ho recitato per 30 anni, e non ho mai avuto veramente paura quando recitavo la paura... Ma ho vissuto dei momenti che erano veramente spaventosi. È veramente divertente".

McGregor non è stato l'unico sbalordito dall'apparizione di Vader sul set. "C'è stato un momento di silenzio, collettivamente, quando è arrivato sul set per la prima volta", dice la regista Deborah Chow, che in precedenza ha lavorato a The Mandalorian. "Il solo fatto di avere Vader di fronte a te è una cosa pazzesca. È una cosa incredibile: è molto intenso quando accade".

Infine, vi ricordiamo che la data di uscita di Obi-Wan Kenobi è stata rimandata, ma c'è una buona notizia per la serie TV di Disney+.