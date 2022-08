MultiVersus: data di uscita della Stagione 1 e di Morty rimandata

Multiversus è un successo ma questo non basta alle volte. Il gioco ha bisogno di un po' più di tempo per rifinire alcuni dettagli e il team di sviluppo ha quindi deciso di rimandare la data di uscita della Stagione 1 e di Morty, nuovo personaggio.

L'informazione è stata condivisa tramite un tweet ufficiale del profilo di Multiversus. Come potete vedere poco sotto, scrive: "Un grande grazie a tutti coloro che stanno giocando a Multiversus. È stupendo vedere molti giocatori godersi il videogame e la pubblicazione dell'Open Beta è solo l'inizio".

Continua: "Vogliamo far sapere a tutti che stiamo rimandando l'inizio della Stagione 1 e la pubblicazione di Morty a una data futura. Sappiamo che questo potrebbe essere deludente per alcuni e vogliamo rassicurare la nostra communty del fatto che ci stiamo impegnando per creare nuovi e incredibili contenuti che possano deliziare i giocatori. Vi faremo sapere le nuove date appena potremo. Apprezziamo la vostra pazienza e il vostro entusiasmo e non vediamo l'ora di svelare la Stagione 1, molto presto".

Pare quindi che dovremo attendere qualche tempo prima della pubblicazione della Stagione 1 e del nuovo personaggio, Morty (da Rick & Morty). Ricordiamo che Multiversus è free to play e, senza pagare, permette di usare quattro personaggio all'interno di una rotazione: ecco quelli attuali e quando cambieranno.