Multiversus: i personaggi gratis di inizio agosto 2022 e quando cambieranno

Multiversus, il piacchiaduro di Warner Bros., propone in rotazione alcuni personaggi gratuiti, per tutti coloro che non hanno acquistato il Founder's Pack. I personaggi cambiano regolarmente e ora vi indichiamo quelli che sono ora disponibili e quando cambieranno.

A partire dal 26 agosto 2022, i personaggi di Multiversus disponibili gratuitamente per tutti i giocatori sono:

Finn (Adventure Time)

Garnet (Steven Universe)

Reindog (Personaggio originale)

Superman (DC)

Questi personaggi saranno disponibili fino al 9 agosto 2022. In tale data, ci sarà un cambio di combattenti in Multiversus. I personaggi precedentemente disponibili erano Jake (Adventure Time), Harley Quinn (DC), Shaggy (Scooby-Doo) e Taz (Looney Tunes). È possibile che nessuno di questi ritorni la prossima settimana, quindi i nuovi personaggi gratuiti saranno scelti tra quelli rimanenti.

Un'arena di Multiversus

Non ci resta altro da fare se non attendere la prossima settimana. Ricordiamo anche che il 5 e 6 agosto ci sarà l'Evo Lounge, con annunci da parte di vari editori, compreso Warner Bros. Games. Non è impossibile che vi siano annunci dedicati a Multiversus, considerando che l'evento è dedicato ai picchiaduro.