Dead Island 2 sarà ripresentato entro la fine del 2022 per un report

Dead Island 2 è caduto nel dimenticatoio da tempo, ma il progetto è ancora in sviluppo e sarà ripresentato entro la fine del 2022: questo è quanto viene indicato da un nuovo report di Tom Henderson, pubblicato sul sito tryhardguides.

Secondo quanto indicato da Henderson, la fonte (ovviamente senza nome) non ha indicato una data di presentazione precisa per Dead Island 2, ma ha affermato che un annuncio ai The Game Awards 2022 di dicembre "avremmo molto senso".

Henderson afferma che Dead Island 2 si focalizzerà sul gioco cooperativo. Il cast dovrebbe essere completamente nuovo e dovrebbe includere cinque o sei personaggi. Il leaker afferma anche che varie fonti hanno riportato che il gioco è in buone condizioni. Una delle fonti che ha potuto provare il gioco afferma che "è probabilmente uno dei giochi che attendo di più". Pare anche che le ambientazioni saranno molteplici, compreso Hollywood e San Francisco.

Una scena del trailer di presentazione di Dead Island 2

Deep Silver e la compagnia madre Embrace Group hanno spiegato in una riunione finanziaria che il periodo di uscita potrebbe essere il prossimo anno fiscale, ovvero la data di uscita sarebbe fissata entro il 31 marzo 2023.

Vi ricordiamo che quanto indicato da Henderson è per ora solo un rumor e nulla più. Per conferme o smentite, dovremo attendere gli sviluppatori.