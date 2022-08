Hogwarts Legacy: nuovo video e creazione del personaggio mostrati all'Autodesk Vision Series Event

Tramite l'account Twitter "Hogwarts Legacy News" abbiamo modo di vedere una serie di nuovi video e immagini dedicate a Hogwarts Legacy, che sono state condivise dagli sviluppatori durante l'Autodesk Vision Series Event. Tra le varie, vediamo personaggi e la creazione del/della nostro/a protagonista.

Come potete vedere poco sotto, è stato mostrato un video nel quale il nostro personaggio (in questo caso appartenente alla casa di Grifondoro) guarda un gruppo di maghi combattere contro un ippogrifo, insieme a una amica. L'aspetto del protagonista di Hogwarts Legacy sarà personalizzabile, ricordiamo.

Successivamente è stato mostrato il professor Abraham Ronen, un Serpeverde professore di Incantesimi. Nell'immagine vediamo l'editor interno di Hogwarts Legacy per la creazione dei personagi. Più interessante per i giocatori è però il menù di personalizzazione del personaggio principale, di cui possiamo vedere una parte nell'immagine sotto. Ci saranno dei preset da usare come base, ma potremo anche modificare le singole parti, come il taglio dei capelli, il colore degli occhi, la presenza di cicatrici e via dicendo.

Una parte delle informazioni sono state confermata anche da Chandler Wood, Community Manager di Hogwarts Legacy. Wood ha confermato i dettagli sul professor Ronen.

La presentazione non è pensata direttamente per il pubblico, quindi non ci sono nuove informazioni, come ad esempio la data di uscita. Per il momento, ufficialmente, sappiamo solo che sarà disponibile entro la fine dell'anno (a meno di rimandi) ma un nuovo libro ufficiale dedicato al gioco sembra suggerire la data di uscita precisa di Hogwarts Legacy.