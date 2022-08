Pokémon Violetto e Scarlatto, tutte le novità dal Pokémon Presents

Ormai parlare di Game Freak è diventato un po' come camminare sulle uova e, dopo aver visto l'ultimo Pokémon Presents, siamo abbastanza sicuri che Pokémon Violetto e Scarlatto sarà un titolo anche più divisivo che in passato. Dopo aver passato in rassegna la dimensione mobile del fenomeno Pokémon, coi vari aggiornamenti di Pokémon GO, Pokémon Unite e così via, il Presents ha concentrato la seconda metà dei suoi venti minuti su alcune novità inerenti la prossima generazione, che in parte erano anche svelate nei giorni scorsi e che la trasmissione ha fondamentalmente confermato. Vediamo insieme tutte le novità di Pokémon Violetto e Scarlatto dal Nintendo Presents ricordandovi che, come probabilmente saprete, i giochi arriveranno a novembre su Nintendo Switch.

Open world

Pokémon Violetto e Scarlatto, il preside Clavel

A quanto pare la nuova avventura comincerà nella città di Mesapoli, in un'accademia (Arancia per Scarlatto e Uva per Violetto) dove faremo la conoscenza dei professori Olim e Turum, già presentati in passato, e del preside Clavel, che cambia colore della giacca a seconda della versione. Alcuni aspetti dell'accademia, come il suo emblema, cambieranno in base al gioco, ma altri saranno unici, come per esempio i comprimari.

Il professor Zim è l'inventore dell'app PokéDex per lo Smart Rotom - praticamente un menù che ci permette di accedere alle varie schermate e funzionalità - mentre Pepe e Penny sono due inediti compagni di scuola che, insieme alla nostra amica/rivale Nemi, interagiranno con noi nel corso dell'avventura. GameFreak ha infatti insistito su un aspetto di Violetto e Scarlatto che definisce addirittura tra i più importanti e cioè la libertà di esplorare liberamente la regione di Paldea - che si ispira palesemente alla Spagna - e di seguire a piacimento almeno tre storie parallele.

L'unica che è stata esplicitamente menzionata, per spiegare meglio il nuovo approccio open world, è la cosiddetta Ricerca di tesori, un progetto extracurricolare che ci vedrà esplorare Paldea in cerca delle consuete otto palestre, ma con una novità: ora potremo affrontarle nell'ordine che preferiamo, senza essere vincolati alla progressione nella storia. Questo approccio, che troviamo molto interessante, potrebbe prestare il fianco tuttavia a una seria quantità di problematiche che speriamo GameFreak abbia preso in considerazione.

La più ovvia riguarda il bilanciamento della difficoltà, perché se le palestre non dovessero scalare coi livelli dei pokémon nella squadra del giocatore - come peraltro suggeriscono i suddetti leak - la tanto decantata libertà finirebbe subordinata alla necessità di crescere i nostri mostriciattoli per poi seguire effettivamente un ordine specifico. Senza contare che alcune palestre sarebbero un gioco da ragazzi per chi dovesse arrivarci a livello più alto di quello richiesto. Come abbiamo detto, questa dinamica resta tutt'ora molto vaga, e dovremo aspettare qualche dettaglio aggiuntivo per capire meglio come GameFreak intenda muoversi.

Pokémon Violetto e Scarlatto, Pepe è uno dei nostri compagni di accademia

C'è da dire che le altre due storie sono avvolte nel mistero, ma a questo punto è facile immaginare che coinvolgano i comprimari e potrebbero essere il tradizionale conflitto col Team criminale di turno e il mistero che finirà per coinvolgere i pokémon leggendari e magari si risolverà in quel gigantesco cratere al centro della mappa, che sembra il posto ideale per lo scontro con l'immancabile terzo leggendario.

In questo momento, tuttavia, dobbiamo ammettere che ci preoccupa di più l'aspetto tecnico di un open world che sembrerebbe essere seamless, cioè senza caricamenti tra un'area e l'altra come invece succedeva in Leggende Pokémon: Arceus. È evidente che GameFreak si è ispirato tanto, ma proprio tanto, al titolo sperimentale proposto all'inizio dell'anno, ma dopo Xenoblade Chronicles 3 sarà difficile guardare un open world su Switch allo stesso modo, e Pokémon Violetto e Scarlatto non è che sembrino spremere i muscoli della console Nintendo. Anzi.

Pokémon Violetto e Scarlatto, uno dei nuovi pokémon si chiama Cetitan

I fan della serie a questo punto si saranno abituati a malincuore a un'arretratezza tecnica di fondo. Lo sviluppatore nipponico fa qualche timido passetto avanti a ogni uscita, reggendosi più che altro su una direzione artistica che fa chiudere un occhio sulle spigolosità, in tutti i sensi, del comparto tecnico. Ma dopo l'uscita del titolo Monolith Software e considerato il budget stellare di Pokémon, diventa sempre più difficile fare spallucce. E in termini di direzione artistica, Pokémon Violetto e Scarlatto non ci hanno particolarmente impressionato. I pokémon inediti mostrati nel corso del Presents (Fidough e Cetitan) sono assai graziosi e lo stesso l'abbiamo pensato per il design della capopalestra Grusha, mentre gli altri capipalestra sono davvero anonimi, per non dire bruttarelli.

Ci sono poi i due leggendari, Miraidon e Koraidon, che a quanto pare si riceveranno molto presto nell'avventura, visto che saranno il nostro mezzo di trasporto principale. Potremo cavalcarli come facevamo con certi pokémon in Leggende Pokémon: Arceus, e progredendo nell'avventura scopriremo le loro forme alternative che permetteranno di navigare, arrampicarsi sulle montagne e volare liberamente per il mondo 3D.

Pokémon Violetto e Scarlatto, perché Koraidon cammina a quattro zampe se ha due ruote!?

Il problema coi due leggendari è proprio la curiosa estetica, perché il trailer pubblicato nel corso di questo Pokémon Presents conferma l'impressione dei pokémon "trasformabili" che ci avevano dato le illustrazioni ufficiali con quelle ruote incastrate nei loro corpi. Salta fuori che Miraidon può effettivamente correre sulle sue ruote, accelerando grazie a dei veri e propri retrorazzi, mentre Koraidon, una volta trasformato, con le sue due ruote in bella vista sotto il petto e in mezzo alle zampe posteriori... semplicemente corre a quattro zampe come un quadrupede qualsiasi. Fermo restando che potrebbe esserci una motivazione biologica o narrativa dietro questa soluzione, dobbiamo ammettere che è un look completamente senza senso, e pure un po' sgradevole. E rientra con forza negli aspetti che meno ci hanno convinto a questo giro.