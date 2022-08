Super Mario 64 diventa un survival horror in prima persona grazie a un progetto amatoriale

Un progetto amatoriale chiamato "Another Princess Is In Our Castle" trasforma l'indimenticabile Super Mario 64 in un survival horror in prima persona, dove Peach è morta ed è diventata un fantasma rancoroso che vuole uccidere Mario.

La sinossi del gioco sviluppato da Claudio Mondin è molto semplice: alcuni anni dopo la tragica morte di Peach, Mario decide di far visita al suo castello, ma scopre che la principessa è diventata un fantasma rancoroso che vuole ucciderlo.

Armato di una torcia, il nostro baffuto eroe dovrà esplorare i meandri del castello, raccogliere statue e chiavi, nonché risolvere il mistero dietro a questo fenomeno paranormale. In tutto ciò il fantasma di Peach darà la caccia a Mario senza dargli tregua, con il giocatore che potrà sopravvivere solo nascondendosi all'interno di alcuni forzieri o scappando a gambe levate, a patto di avere abbastanza stamina per farlo.

Potrete vedere in azione "Another Princess Is In Our Castle" nel video gameplay qui sopra o, volendo, potrete provarlo voi stessi scaricando l'alpha demo a questo indirizzo.