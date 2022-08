The Seven Deadly Sins: il cosplay di Merlin di hailierosie è travolgente come un incantesimo

Merlin è uno dei personaggi principali della serie giapponese The Seven Deadly Sins. Vediamola rivivere nel cosplay di hailierosie, che è travolgente come una magia. Come non rimanere attoniti di fronte a un simile incanto? Impossibile.

Merlin è uno dei Sette Peccati Capitali, quello della gola, la squadra capitanata da Meliodas. Appare come una maga dal fisico slanciato e dai capelli neri come la notte. Ha tre nei sotto l'occhio destro e il tatuaggio di un cinghiale sul collo. In realtà il suo vero aspetto è quello di una bambina, per motivi che vengono spiegati nel corso della serie.

Geniale e scaltra, è una donna dagli obiettivi misteriosi che tende a usare gli altri per i suoi esperimenti magici. Si tratta di uno dei personaggi più ambigui dell'intera serie. hailierosie riprende pienamente questa sua natura ineffabile, visibile già dal vestito, riprodotto con grandissima cura e pensato per essere allo stesso tempo misterioso e sexy, sfrontato e intoccabile.

Ottima anche la foto, scattata in un ambiente naturale, con il verde dei fitti alberi che lega benissimo con il viola dell'abito.