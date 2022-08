Under the Waves: abbiamo provato la nuova avventura pubblicata da Quantic Dream

Durante la fiera di Colonia abbiamo avuto modo di provare Under the Waves , per poi scambiare quattro chiacchiere con Ronan Coiffec, Game Director in Parallel Studio e una delle menti dietro al gioco. Vi ricordiamo anche che l'uscita di Under the Waves è prevista per il prossimo anno per console Xbox e Playstation, e per PC sulle piattaforme di Steam e Epic.

La maturità di un team di sviluppo non si misura valutando solo la qualità dei suoi prodotti, ma anche da come l'intera azienda si pone nei confronti del mercato. Sotto questo profilo, possiamo dire che lo studio di Quantic Dream sta attraversando un momento di forte ascesa, che vede l'azienda francese vestire anche i panni anche di publisher. Sono loro infatti l'etichetta di produzione che ha affiancato Parallel Studio nella pubblicazione, e in parte dello sviluppo, di Under the Waves, un gioco narrativo dai forti connotati ambientalisti presentato proprio durante la Gamescom 2022.

Incipit narrativo e ispirazioni

La demo giocata di Under the Waves si concentrava sul primo giorno di lavoro di Stan

Under the Waves è un gioco d'avventura in 3D caratterizzato da una forte componente narrativa. La storia segue la vita di Stan, un sommozzatore professionista che decide di accettare un lavoro molto solitario: vivere in una stazione di monitoraggio sul fondo del Mare del Nord, una sorta di custode subacqueo assunto da una grossa azienda petrolifera. L'avventura è ambientata negli anni '70, o meglio, una versione alternativa di quel decennio vista la deriva molto più futuristica, suggerita dal tipo di attrezzatura a disposizione del protagonista.

La demo che abbiamo potuto giocare ripercorre il primo giorno lavorativo di Stan, raccontandoci come si è insediato nella stazione. Qui il sub, vestito con una tuta simile a quella di un palombaro, attraversa a piedi la centrale energetica posta sul fondo del mare, attiva qualche generatore ed entra in possesso di Moon, il piccolo mezzo subacqueo messo a disposizione dai datori di lavoro di Stan. Giunto a destinazione e presa confidenza con gli ambienti dell'unità abitativa, che da quel momento in poi diventeranno casa, Stan prova a contattare una donna, che non risponde al telefono, costringendo l'uomo a lasciare un messaggio in segreteria. "Mi manca noi, mi manchi tu, e mi manca..." Gli sentiamo dire con voce rotta. È chiaro come una scelta di vita così radicale, che costringe il protagonista a un estraniamento totale dal mondo "in superficie", non possa che essere causato da un grosso dolore, così grande da convincere Stan che il modo migliore per stare bene è isolarsi dal mondo.

Quando chiediamo a Coiffec di raccontarci com'è nato Under the Waves, il Game Director ci spiega che la storia di Stan è nata ben quindi anni fa. Ai tempi lo sviluppatore era ancora impegnato nei suoi studi all'accademia d'arte, e aveva scritto questo racconto per un progetto scolastico. Successivamente Coiffec ha iniziato la sua carriera nell'industria di videogiochi, incontrando sulla sua strada gli altri due membri fondatori di Parallel Studio. La mente e il cuore dopo un po' sono tornati su quel prototipo creato ai tempi dell'università e la versione pulita e migliorata di quel progetto è la stessa che oggi possiamo vedere in Under the Waves.

Come mai hanno scelto proprio il mare come ambientazione? Il padre di Coiffec era un marinaio, professione che ha portato la famiglia dello sviluppatore a vivere per tutta la sua infanzia di fronte al mare, in particolare nella zona della Bretagna. Quando un giorno una petroliera riversò in male litri e litri di petrolio a causa di un'avaria, devastando chilometri di costa, Coiffec promise a sé stesso che si sarebbe preso più cura dell'ambiente durante la sua vita. "Fin dai primi prototipi del gioco, sentivo il bisogno di narrare una storia riguardo l'impatto dell'uomo sull'oceano. L'evento di cui sono stato testimone mi ha segnato in qualche modo e anche questo è parte dell'anima di Under the Waves". Il titolo seguirà quindi le vicende private del sommozzatore protagonista, conducendo il giocatore lungo una riflessione esistenziale profonda: sulle nostre vite, sulla loro fragilità e la solitudine che ci circonda, integrando al contempo un forte elemento di denuncia ambientalista. Per questo progetto, Parallel Studio e Quantic Dream hanno stretto una partnership con Surfrider, un'associazione non-profit impegnata nella salvaguardia e preservazione degli oceani.

Stan indossa un cappellino rosso molto iconico

Se guardando il trailer il cappellino rosso di Stan vi è sembrato familiare sappiate che non è un caso, perché la musa di Parallel Studio è stato l'oceanografo e regista Jacques-Yves Cousteau. "Del resto, uno dei leitmotiv di Under the Waves è la nostalgia e chi ama il mare non può non ricordare con affetto gli splendidi documentari di Cousteau". L'elemento della nostalgia in effetti corre attraverso numerose scelte artistiche del titolo, a cominciare da una impalpabile filtro visivo a simulare la grana di una pellicola analogica. Il mix di tecnologie avanzate con il design anni '70 poi è ciò che riesce a legare perfettamente narrazione, ambientazione e gameplay insieme, una consistente amalgama che tiene tutti gli elementi costitutivi del titolo strettamente interconnessi.