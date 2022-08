Embracer: l'acquisizione di Crystal Dynamics ed Eidos Montreal è completata

Embracer Group ha annunciato ufficialmente il completamento dell'acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal, a conclusione del processo avviato già nei primi di maggio, cosa che rende i team in questione ora parte integrante del gruppo con base svedese.

Come avevamo visto, Embracer Group ha acquisito Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal da Square Enix, insieme a tutte le proprietà intellettuali collegate ai team in questione: questo significa che Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain e oltre 50 titoli appartenenti al catalogo combinato dei team in questione fanno ora parte di Embracer.

L'acquisizione si è completata oggi, in base a quanto riferito in un comunicato ufficiale di Embracer Group: "Tutte le condizioni per portare a termine la transazione, inclusa l'approvazione da parte degli organi regolatori, sono state ora soddisfatte e la procedura è conclusa.

Tomb Raider è una della maggiori IP acquisite da Embracer con la manovra

Pertanto Embracer, oggi, ha completato l'acquisizione", si legge nella comunicazione della compagnia svedese.

Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal (che verosimilmente assumerà un nome diverso) faranno parte del 12° gruppo operativo di Embracer, sotto la guida di Phil Rogers e i suoi team di management. Per il momento, non ci sono informazioni sui nuovi progetti in corso presso i team all'interno della nuova organizzazione, ma Embracer si è detta subito molto interessata a recuperare il catalogo di proprietà intellettuali dei team.

Con questa manovra, Square Enix si è praticamente liberata dei team occidentali, con cui ha peraltro sempre avuto qualche problema di gestione, a un prezzo relativamente basso, tornando ad essere una compagnia interamente centrata sul Giappone. Anche per questo motivo, si sono ravvivate le voci di una possibile acquisizione di Square Enix da parte di Sony, ma la cosa non ha ancora trovato conferme.