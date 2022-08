Nintendo Switch non aumenterà di prezzo, ribadisce Nintendo che non seguirà Sony con PS5

Nintendo non aumenterà il prezzo di Nintendo Switch. La compagnia ha ribadito quanto detto più volte nel recente passato, rispondendo prontamente alle paure e ai dubbi suscitati dalla scelta di Sony di aumentare di 50 euro il prezzo dei due modelli di PS5.

Nintendo Switch non aumenterà di prezzo, ha ribadito Nintendo

La nuova conferma è arrivata in una nota ufficiale di Nintendo inviata alla testata eurogamer.net, in cui viene specificato che "non ci sono piani per aumentare il prezzo di vendita del nostro hardware," che segue una conferma simile fatta da Microsoft sul prezzo di Xbox Series X e S. Insomma, l'unico tra i grandi produttori hardware che praticherà l'aumento di prezzo è Sony con PS5, se si esclude Meta e il suo Oculus Quest 2.

Interessante il fatto che la nota ufficiale ricordi come il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, abbia già confermato che non ci saranno aumenti di prezzo a giugno, durante una recente riunione con gli azionisti, segno che per la compagnia giapponese non ci sono mai stati dubbi in merito. Furukawa viene citato più volte all'interno del testo: "Come detto dal nostro presidente, Mr Furukawa, all'82° Annual General Meeting con gli azionisti di giugno," e "Anche se il prezzo finale ai consumatori è sempre determinato dai venditori, come già detto da Mr Furukawa, Nintendo non ha in programma di aumentare il prezzo di vendita del suo hardware."

Insomma, l'obiettivo sembra quello di rendere il più chiara possibile la posizione ufficiale della compagnia, lasciando così Sony da sola sulla via degli aumenti di prezzo.