DualSense Edge: ecco cosa c'è nella confezione

Sony PlayStation ha aperto una pagina ufficiale dedicata al DualSense Edge, svelando quali saranno i contenuti della confezione del controller, che saranno particolarmente ricchi e consentiranno una personalizzazione completa della periferica.

Il DualSense Edge in foto

Ecco l'elenco completo:

DualSense Edge wireless controller

USB braided cable

2 standard Stick Caps

2 High Dome Stick Caps

2 Low Dome Stick Caps

2 Half Dome Back Buttons

2 Lever Back Buttons

Connector Housing

Carrying Case

Com'è facilmente intuibile, si tratta di un prodotto pensato per un pubblico di appassionati, che quindi non costerà poco. La pagina del DualSense Edge conferma inoltre che i vari moduli saranno acquistabili separatamente, dando a Sony la possibilità di offrire ulteriori opzioni di personalizzazione. Ad esempio potrebbero essere aggiunti altri colori, oppure dei pezzi personalizzati intorno a dei giochi specifici.

Da notare che il controller potrà essere ricaricato all'interno della custodia, che dispone di un alloggio per il cavo USB pensato per non farlo staccare accidentalmente.

Per adesso non si conosce ancora il prezzo del DualSense Edge, non ancora comunicato da Sony. molti pensano che sarà in linea con quello di altri controller pro, come gli Xbox Elite, ossia intorno ai 150€. Viste le difficoltà della compagnia, che l'hanno portata ad aumentare il prezzo di PS5, potrebbe costare anche qualcosa di più.