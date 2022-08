Amazon non farà offerte per Electronic Arts, stando alla CNBC

Stando a una fonte interna all'editore americano, interpellata da CNBC, Amazon non starebbe per fare nessuna offerta di acquisto per Electronic Arts. A raccogliere l'indiscrezione è stato il giornalista David Faber. La fonte ha pubblicato anche un video che mostra la reazione entusiasta del mercato di fronte alla prospettiva dell'acquisizione, con una crescita sostanziale delle azioni di EA.

Insomma, la notizia che vuole Amazon in procinto di acquisire la casa di FIFA e Apex Legends sarebbe stata smentita in tempi record. A questo punto non è chiarissimo come sia nato questo gioco di voci di corridoio che affermano l'una il contrario dell'altra.

Difficile confermare o smentire l'una e l'altra, almeno fino all'emersioni di posizioni ufficiali da parte delle due compagnie. Nel caso la notizia originale fosse falsa, rimane da capire chi abbia avuto interesse nel diffonderla. Che sia un tentativo di manipolare il mercato? Oppure qualcuno sta tentando di fare pressioni sulla dirigenza di Electronic Arts?

La questione rimane aperta e vedremo come si evolverà nelle prossime ore. Intanto rimaniamo in attesa di saperne di più, per chiarire l'intera situazione.