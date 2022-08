Amazon compra EA: l'annuncio arriverà oggi, secondo una voce di corridoio

Amazon comprerà EA secondo una strana voce di corridoio che sta circolando in questi minuti, a partire da fonti che non sembrano nemmeno da escludere, con l'annuncio ufficiale che dovrebbe avvenire proprio nella giornata di oggi, 26 agosto. Secondo fonti interne del network CNBC, però, questo rumor non sarebbe credibile e Amazon non farà offerte per Electronic Arts.

Il tutto sembra partire da fonti vicine a GLHF, compagnia che si occupa di media, PR e comunicazione all'interno dell'industria videoludica, con l'informazione che è stata diffusa da USA Today. Ovviamente non c'è modo di verificare la questione per il momento, ma come riferito la fonte potrebbe essere affidabile, dunque riportiamo comunque la questione.

Electronic Arts potrebbe essere in vendita e i candidati per l'acquisizione non sono molti, considerando le dimensioni della compagnia: in precedenza, tra le possibilità erano emerse anche Apple e Disney, ma sembra che la scelta sia infine ricaduta su Amazon.

La compagnia di Jeff Bezos ha effettivamente il capitale per poter portare a termine un'operazione del genere in tempi relativamente brevi, anche se le dimensioni dell'acquisizione richiederanno sicuramente un'indagine approfondita da parte dell'FTC e organi di sorveglianza, come successo anche per Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Amazon, da parte sua, sta cercando da tempo di espandersi ulteriormente in ambito videoludico, con la creazione di nuovi team di sviluppo, il lancio della piattaforma di cloud gaming Amazon Luna e la produzione di vari giochi che stanno sempre più emergendo sul mercato dopo un inizio piuttosto difficile, come New World e Lost Ark, a cui si aggiungerà anche l'MMO sul Signore degli Anelli in sviluppo ma il cui stato di salute è alquanto incerto.

Secondo le "fonti" interpellate, sembra che l'annuncio ufficiale sia previsto per oggi ma non c'è ancora una tempistica precisa al riguardo, possibili sviluppi potrebbero dunque arrivare a breve. Le conseguenze di un'acquisizione del genere non sono ancora prevedibili, ma trattandosi di Amazon è probabile che i numerosi giochi EA siano destinati a rimanere multipiattaforma, a meno che non siano previsti clamorosi sviluppi.