I'm in Love With Your Dead Grandmother è l'esclusiva PlayStation che ci fa amare le nonne morte

I'm in Love With Your Dead Grandmother è una visual novel esclusiva per PS4, ma giocabile anche su PS5 in retrocompatibilità, disponibile da qualche giorno sul PlayStation Network. Costa 4,99 e ha come tema l'innamoramento per una nonna morta.

Se vi sembra una follia, non avete ancora visto il video di presentazione:

Di base si tratta di un videoclip che presenta la storia del gioco. Noah, il protagonista, è un uomo di 28 anni che non ha mai avuto un appuntamento in vita sua. "Sono triste e single, ho qualche amico online, ma è tutto qui."

Il suo hobby preferito è giocare ai videogiochi e condividere immagini con gli amici del web, perché piacciono a tutti. Spinto da loro, Noah ha creato un profilo in un applicazione di appuntamenti, sperando di trovare l'anima gemella, tramite cui ha conosciuto Michelle. Il problema è che troppo giovane per i suoi gusti, visto che gli piacciono le ultrasettantenni. Comunque sia le darà una possibilità.

Da qui in poi spetta al giocatore guidare Noah nel suo appuntamento, dove conoscerà il suo vero, grande amore. La nonna morta di Michelle.

Divertiti dalle reazioni a I'm in Love With Your Dead Grandmother, che costa solo 4,99 dollari, gli sviluppatori hanno commentato affermando che lo hanno realizzato con in testa l'unico obiettivo di divertirsi. Insomma, non aspettatevi CLANNAD, ma se preso nel modo giusto potrebbe anche risultare migliore di quel che sembra.