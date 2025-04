Under The Waves Deluxe Edition è in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera 2025

L'edizione Deluxe di Under The Waves, sviluppata da MDM MERIDIEM GAMES per PlayStation 5, è ora disponibile su Amazon Italia al prezzo promozionale di 19,99€ IVA inclusa (16,39€ IVA esclusa) rispetto al prezzo consigliato di 39,99€. Questo significa un risparmio effettivo di 20,00€. Potete acquistarla da questo link oppure tramite il box qui sotto. Under The Waves è un gioco d'avventura narrativa ambientato nelle profondità dell'oceano. Il titolo combina un'ambientazione suggestiva con una storia emozionante e coinvolgente. Interpretando un subacqueo professionista, il giocatore esplora i fondali marini, affrontando dilemmi interiori e sfide ambientali mentre cerca di superare un trauma personale.