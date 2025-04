Le prestazioni di NVIDIA GeForce RTX 5090 per laptop sono la metà della versione desktop, ma consuma un terzo

Di conseguenza, le prime recensioni si sono concentrate principalmente su sistemi specifici, come il Razer Blade 16, che non sfruttano appieno il potenziale della RTX 5090 a causa di un TGP (Total Graphics Power) limitato.

Le prestazioni della NVIDIA GeForce 5090 Laptop

Notebookcheck, noto per le sue analisi approfondite, ha effettuato test comparativi che evidenziano un divario significativo tra le prestazioni della RTX 5090 mobile e quella desktop. I risultati mostrano che la versione per laptop offre circa la metà delle prestazioni del modello desktop. Questo dato, confermato anche da fonti cinesi come Bibalaptop, suggerisce che la denominazione "RTX 5090" per la versione mobile potrebbe essere fuorviante (ma non è la prima volta che succede).

I test effettuati da Notebookcheck

Tuttavia, questi risultati non sono privi di ragioni. La RTX 5090 per laptop ha un TGP di 150W/175W, mentre la versione desktop richiede un TDP (Thermal Design Power) di 575W. Questo significa che la versione mobile consuma circa un terzo dell'energia, offrendo comunque la metà delle prestazioni. In un'ottica di efficienza energetica, questo rappresenta un compromesso accettabile per i sistemi portatili.

Nonostante ciò, l'incremento prestazionale di solo il 15-30% rispetto alla generazione precedente potrebbe essere considerato modesto, considerando i tre anni di sviluppo. Questo porta a pensare che Nvidia stia puntando molto sulle tecnologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) e sui nuovi modelli transformer per differenziare la serie RTX 50 mobile dalla RTX 40 mobile.

Voi che cosa ne pensate? Sarebbe meglio tornare a nomenclature differenziate per le GPU laptop e desktop? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto NVIDIA ha lanciato una versione sperimentale di Project G-Assist System Assistant.