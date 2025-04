Sony potrebbe lanciare un'edizione speciale per PS5 di The Last of Us, ma di cosa si tratta è un mistero

Ma di quale gioco si tratta? E, di preciso, cosa include questa versione? Bella domanda! Nemmeno la "gola profonda", solitamente piuttosto precisa nei dettagli, lo sa per certo, ma in compenso le sue fonti affermano che l'annuncio e l'apertura dei preordini avverranno entro i prossimi due mesi. Questo prodotto sarà disponibile al prezzo di 109,99 euro in Europa e di 119,99 dollari in Nord America.

Il noto e affidabile leaker billbil-kun è tornato alla carica, svelando sulle pagine del portale francese Dealabs l'arrivo di una misteriosa edizione speciale di un gioco della serie The Last of Us per PS5.

Un bundle con i primi due The Last of Us?

Come detto, billbil-kun al momento non sa con certezza di cosa potrebbe trattarsi. Ipotizza che potrebbe essere un'edizione speciale "del primo gioco, del secondo, di un pacchetto che include entrambi o persino un'ipotetica Parte 3."

La teoria di un The Last of Us: Parte 3 è chiaramente un'esagerazione e altamente improbabile, considerando che Naughty Dog al momento sta lavorando a Intergalactic: The Heretic Prophet e le ultime dichiarazioni di Neil Druckmann, che ha persino suggerito che potrebbe non esserci affatto un terzo capitolo della serie.

Invece, a nostro parere, è molto più sensata l'ipotesi di un bundle che includa il remake di The Last of Us Parte 1 e The Last of Us: Parte 2 Remastered. Su PlayStation Store il prezzo del primo è di 79,99 euro e del secondo di 49,99 euro, per un totale di circa 130 euro. In tal senso, un pacchetto che includa entrambi al prezzo di 110 euro potrebbe invogliare molti a scoprire questo franchise, facendo leva anche sulla seconda stagione della serie TV di HBO, in uscita il 14 aprile (il che è in linea con le tempistiche suggerite da billbil-kun). Staremo a vedere. Nel frattempo, come al solito, vi suggeriamo di prendere con le pinze queste indiscrezioni.