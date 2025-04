Death Stranding 2 è sempre più vicino: Hideo Kojima ci informa su un nuovo traguardo raggiunto

Si tratta di un'altra testimonianza sull'avanzamento dei lavori, che a questo punto dovrebbero andare spediti verso la conclusione, considerando anche che la data di uscita è stata ormai fissata per il 26 giugno 2025 su PS5 e dunque non manca moltissimo al lancio.

Hideo Kojima ha comunicato attraverso un messaggio su X un nuovo traguardo raggiunto dal team nello sviluppo di Death Stranding 2: On the Beach , che testimonia l' avvicinarsi al completamento del gioco, visto che il processo di mixing dell'audio è ormai completamente concluso .

Tre anni di mixing audio

"Abbiamo concluso il mixing audio al Molinare di Londra, ci sono voluti in totale 3 anni, incluso l'ADR", ha scritto Hideo Kojima nel messaggio su X nel quale ha aggiornato i fan sullo stato dei lavori su Death Stranding 2: On the Beach comunicando il risultato raggiunto sul fronte sonoro.



"Grazie a tutti, un leggero brindisi con il nostro team dedicato all'audio e con i ragazzi di Molinare", ha inoltre aggiunto, con tanto di foto di flute pieni di champagne vari, come si conviene a un evento di notevole importanza per una produzione di questo calibro.

Ci sono dunque voluti tre anni per gestire per intero l'audio del gioco, compreso l'ADR ovvero il processo di automated dialogue replacement che consente di cambiare le linee vocali registrate in una prima fase con quelle registrate in studio, in modo da diminuire i rumori di sottofondo.

Considerando le dimensioni del gioco e la cura che Kojima Productions ripone in ogni aspetto, i tempi di sviluppo non si sono dilungati molto, rispetto a molti altri titoli di grosso calibro in queste ultime due generazioni.

Nelle ore scorse abbiamo anche saputo che il primo Death Stranding ha raggiunto i 20 milioni di giocatori in totale.