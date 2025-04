Con questa piccola modifica l'azienda nipponica ha contribuito a far montare ulteriormente l'entusiasmo e la curiosità nei confronti della sua nuova console, che come detto sarà protagonista fra pochi giorni di uno speciale Nintendo Direct.

Per il momento è stata sostituita l'immagine principale di Nintendo Switch 2 sul sito ufficiale americano di Nintendo, nonché il breve teaser della console che è possibile vedere all'interno della già citata app Nintendo Today!, mentre gli altri scatti (e il trailer di debutto) non sono ancora stati toccati.

Sembra insomma che l'avvistamento del pulsante in questione sull'app Nintendo Today! non sia stato frutto di un errore da parte della casa giapponese, che voleva effettivamente alzare il sipario su questo nuovo tasto in attesa della presentazione a cui potremo assistere il prossimo 2 aprile, a partire dalle 15.00.

A quanto pare Nintendo sta aggiornando le immagini ufficiali di Nintendo Switch 2 , sostituendo i render che abbiamo visto finora con nuove versioni che includono il tanto chiacchierato (e ancora misterioso) pulsante C .

Ancora tante cose da rivelare

Come abbiamo detto, il pulsante C di Nintendo Switch 2 è stato rivelato nell'app Nintendo Today dopo i tanti rumor circolati finora attorno a questo tasto inedito, che stando ad alcune teorie potrebbe funzionare per aprire la chat e aprire la strada a un rinnovato impegno da parte della casa di Kyoto sul fronte delle comunicazioni online.

Sono tuttavia ancora parecchie le cose che non sappiamo di Nintendo Switch 2, dagli indizi sulla retrocompatibilità migliorativa a informazioni come prezzo e data di uscita. Tornando invece al misterioso pulsante C, voi a cosa pensate che serva?