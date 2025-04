Nintendo Switch 2: i giochi che vorremmo vedere in retrocompatibilità migliorativa

La presentazione di Nintendo Switch 2 è ormai imminente e c'è una funzionalità in particolare che la casa giapponese non ha ancora annunciato ufficialmente, ma che moltissimi appassionati sperano di trovare sulla nuova console: la retrocompatibilità migliorativa , ovverosia la possibilità di far girare i giochi per l'attuale Nintendo Switch in una versione appunto migliorata.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Impossibile non partire da The Legend of Zelda: Breath of the Wild, senza alcun dubbio uno dei migliori titoli per Nintendo Switch nonché uno dei migliori videogiochi di sempre. Pubblicato nel 2017 nell'ambito della line-up di lancio della console ibrida, Breath of the Wild puntava a ridefinire il concetto di open world grazie a meccaniche esplorative virtualmente illimitate, arricchite da una fisica ambientale dallo spessore sorprendente.

Al comando del coraggioso Link, incaricati di liberare il regno di Hyrule dalla minaccia di Ganon, nel gioco potevamo visitare le diverse regioni dello scenario e ammirare paesaggi estremamente suggestivi, passando dalle rigogliose pianure alle foreste più fitte, dalle vette innevate ai deserti infuocati, affrontando gli inevitabili nemici presenti lungo il cammino tramite un sistema di combattimento al contempo profondo e flessibile.

Abbiamo parlato di tutti questi meravigliosi aspetti nella nostra recensione di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sottolineando però le limitazioni tecniche di un'esperienza forse anche troppo ambiziosa per l'hardware di Nintendo Switch, incapace di mantenere un frame rate stabile nelle situazioni più impegnative nonostante l'impiego di una risoluzione dinamica che scendeva fino ai 540p in modalità portatile.

Uno sguardo al mondo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Un'eventuale retrocompatibilità migliorativa su Nintendo Switch 2 consentirebbe al capolavoro prodotto da Eiji Aonuma di raggiungere i 4K grazie all'efficace upscaling garantito dalla tecnologia DLSS, nonché di portare sullo schermo un'azione sostanzialmente più fluida e reattiva, che attraverso un aggiornamento potrebbe spingersi fino ai 60 fps. Un sogno? Speriamo si avveri.