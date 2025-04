LG abbandona nuovamente il supporto audio DTS sui TV del 2025

Addio DTS

Teoh ritiene che questa scelta riguarderà l'intera gamma di televisori LG del 2025, sia OLED che LCD. Anche FlatpanelsHD concorda con questa valutazione, avendo appreso da fonti interne al CES 2025 che il DTS sarebbe stato rimosso dai modelli futuri.

Ricordiamo che LG aveva reintrodotto il supporto DTS sui suoi modelli del 2023 e 2024, includendo la decodifica DTS:X (in DTS-HD MA) per gli altoparlanti interni e il passthrough DTS tramite HDMI. Tuttavia, mancava il supporto per DTS:X IMAX Enhanced (DTS:X Profile 2), limitando la fruizione di contenuti specifici, come quelli su Disney+.

Con la rimozione del supporto DTS, i televisori LG del 2025 torneranno a supportare esclusivamente i formati audio Dolby. Questa scelta potrebbe semplificare la gestione delle licenze per LG, ma riduce le opzioni per i consumatori che possiedono librerie di contenuti con audio DTS.

Nonostante questa battuta d'arresto, il panorama audio non è del tutto statico. Google ha recentemente presentato Eclipsa Audio, una nuova tecnologia audio, in esecuzione proprio su un televisore LG. Resta da vedere se questa soluzione potrà colmare il vuoto lasciato dall'assenza di DTS.

Voi che ne pensate di questa scelta? Potrebbe influenzare l'acquisto del vostro prossimo TV? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto TCL ha annunciato i TV QD-Mini LED Q6C, C7K, C8K e C9K: tutti hanno pannelli a 144Hz.