Il cosplay di Nami da One Piece firmato peronaswann è magnifico

Entrata nella ciurma di Cappello di Paglia sin dai primi capitoli della serie, Nami si rivela da subito un elemento insostituibile grazie alle sue qualità di navigatrice. Pur non vantando grande forza fisica e abilità in battaglia, inoltre Nami se la cava anche nei combattimenti grazie alla sua grande astuzia e il suo bastone magico con il quale può controllare il clima e scagliare fulimini sui nemici.

One Piece è uno dei manga e anime più popolari in assoluto e di conseguenza è anche tra i più gettonati tra i cosplayer. Del resto il cast di personaggi creato dal sensei Eiichirō Oda è vasto e variegato e offre dunque l'imbarazzo della scelta su chi interpretare. Nel caso di peronaswann andiamo su un grande classico con un cosplay di Nami .

Un cosplay di Nami davvero eccezionale

Il cosplay di peronaswann si basa su una delle versioni più note e classiche di Nami, ovvero quella che viene presentata subito dopo il salto temporale che avviene a metà del manga, quando la piratessa sfoggia per la prima volta una lunga chioma. In questo caso il costume, caratterizzato dall'accoppiata jeans e bikini, è semplice ma realizzato con cura, così come gli altri dettagli, come il Log Pose sul polso.

