Gemma da Monster Hunter Wilds vive nel cosplay di any.veb e ci assomiglia molto più del previsto

Monster Hunter Wilds piace per tanti motivi. Per i suoi mostri giganteschi, ovviamente. Per l'ampiezza del mondo di gioco e la possibilità di esplorare e cacciare in modo libero. Piace però anche per i suoi personaggi, che hanno un po' più di spazio rispetto al solito, in particolar modo il fabbro, Gemma. La giovane donna è anche un'ottima fonte di ispirazione per i cosplay, come ci dimostra ora any.veb con il proprio cosplay di Gemma.

Gemma non è solo il fabbro del videogioco, ma è anche una compagnia di viaggio. Insieme al giocatore esplora le terre proibite ed è sempre pronta a dare una mano. Ad ogni accampamento, inoltre, la troveremo pronta a forgiare per noi nuove armi e armature, oltre che a darci consigli su cosa dovremmo indossare per potenziarci.