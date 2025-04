YouTube sperimenta la disattivazione delle notifiche per i canali meno seguiti

YouTube sta testando un nuovo sistema di gestione delle notifiche che potrebbe impedire agli utenti di ricevere avvisi da alcuni canali, anche se hanno attivato l'opzione "tutte le notifiche". Questo esperimento mira a ridurre il sovraccarico di notifiche per gli utenti che, pur avendo attivato gli avvisi per determinati canali, non interagiscono frequentemente con i contenuti pubblicati.

Come funziona il nuovo sistema di notifiche Secondo quanto riportato da YouTube tramite l'account ufficiale TeamYouTube, la modifica interesserà soltanto i canali che pubblicano contenuti con alta frequenza e che non ricevono interazioni dagli utenti per un periodo prolungato. Tuttavia, i canali che pubblicano video meno frequentemente non saranno toccati da questo cambiamento. Alcuni video YouTube Rob, membro di TeamYouTube, ha spiegato che gli utenti meno attivi non riceveranno notifiche push, ma continueranno comunque a visualizzarle nella sezione dedicata all'interno dell'app YouTube. Questo esperimento non influenzerà invece gli utenti che interagiscono regolarmente con i loro canali preferiti. YouTube ha chiarito che lo scopo principale di questo test è ridurre il rischio che gli utenti disattivino completamente le notifiche a causa del sovraccarico di avvisi da parte di canali particolarmente attivi. Infatti, secondo la piattaforma, il problema principale è che molti creatori rischiano di perdere l'attenzione dei propri fan più fedeli, soprattutto se questi decidono di disattivare tutte le notifiche.