The Last of Us Parte 3 potrebbe non esistere, Neil Druckmann sembra poco convinto su un seguito

L'intervista è piuttosto lunga e si concentra soprattutto sulla produzione della serie TV, di cui sta per andare in scena l'attesa Stagione 2 che ha recentemente ricevuto una data di uscita ufficiale , ma c'è un breve passaggio che menziona anche i videogiochi, e in particolare il fantomatico terzo capitolo che prima era stato suggerito, ma ora sembra essere stato messo in dubbio.

Potrebbe essere stata semplicemente una battuta o la volontà di mantenere il segreto, ma da una recente intervista pubblicata da Variety sembra trasparire una certa sfiducia da parte di Neil Druckmann sulla possibilità che The Last of Us Parte 3 possa effettivamente vedere la luce .

Non scommettete sull'esistenza della Parte 3

"Poi c'è la possibilità a lungo sussurrata di un The Last of Us Parte 3", dice il giornalista Adam B. Vary verso la fine dell'intervista, ricevendo una risposta da parte di Neil Druckmann che potrebbe essere sconvolgente per molti: "Aspettavo questa domanda", ha detto Druckmann, sospirando, quando gli viene proposta la prospettiva di un terzo gioco. "Credo che l'unica cosa che vorrei dire è di non scommettere sul fatto che ci sarà un altro The Last of Us. Potrebbe essere questo".

Una scena drammatica in The Last of Us Parte II Remastered

È dunque possibile che un The Last of Us Parte 3 non esista proprio, secondo questo nuovo sviluppo della questione. D'altra parte, non c'è mai stato un annuncio ufficiale al riguardo, ma proprio un anno fa lo stesso Druckmann aveva definito "probabile" un seguito del videogioco.

Nel frattempo, abbiamo assistito alla cancellazione del progetto The Last of Us multiplayer, cosa che potrebbe aver dato un duro colpo al franchise, almeno nei piani di Druckmann, che successivamente ha presentato Intergalactic: The Heretic Prophet, destinato ad essere il prossimo titolo maggiore di Naughty Dog.

Forse proprio le tempistiche dilatate che potrebbero caratterizzare un terzo capitolo di The Last of Us, destinato ad arrivare nel caso solo dopo quest'ultimo nuovo gioco, hanno spinto Druckmann ad andare particolarmente cauto con le affermazioni, ma attendiamo eventuali delucidazioni.