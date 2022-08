WRC Generations arriverà anche su Nintendo Switch, periodo di uscita svelato da Nacon

WRC Generations arriverà anche su Nintendo Switch, oltre che su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e One. La conferma è arrivata da Sébastien Waxin, senior marketing project manager di Nacon.

In un'intervista con Traxion, Waxin ha svelato che è in lavorazione anche una versione ad hoc per la console portatile di Nintendo. Il lancio tuttavia non avverrà in concomitanza con quello delle altre versioni console, previsto per il 13 ottobre (mentre su PC è atteso a novembre).

La versione Nintendo Switch in ogni caso non si farà attendere a lungo: Waxin ha dichiarato che arriverà al più tardi entro Natale, in quanto a partire dal 2023 i diritti del campionato WRC passeranno ufficialmente a Codemasters ed Electronic Arts.

WRC Generations

"Dobbiamo pubblicare tutti i progetti legati alla WRC entro la fine dell'anno", ha detto Sébastien Waxin. "La versione Nintendo Switch arriverà entro la fine dell'anno. Non abbiamo una data precisa ancora, ma su Switch verrà lanciato prima di Natale".

WRC Generations è il nuovo episodio della serie di corse su sterrato di KT Racing. In termini di gameplay, tra le novità troviamo l'integrazione di nuove meccaniche per riprodurre le esigenze dei motori ibridi, che stanno rivoluzionando il mondo del rally.