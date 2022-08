Xbox Game Pass, Piano Famiglia: il lancio è alle porte? Spunta un nuovo leak

Il lancio del nuovo Piano Famiglia di Xbox Games Pass potrebbe essere alle porte. Aggiornamenti Lumia ha infatti pubblicato un nuovo tweet che sembrerebbe svelare il logo e il nome ufficiale del nuovo abbonamento, "Xbox Game Pass Friends & Family".

Microsoft ha avviato i test del Piano Famiglia di Xbox Game Pass a inizio agosto per gli iscritti al programma Xbox Insider residenti in Colombia e Irlanda. Questa sottoscrizione consente a più persone di condividere lo stesso abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate a un prezzo vantaggioso, che stando a un leak sarà di 21,99 euro per 4 utenti.

Aggiornamenti Lumia è un account che più volte in passato ha svelato in anticipo le date di uscita di giochi per PC e Xbox e i nuovi arrivi per il catalogo del Game Pass, diventando nel tempo una fonte ritenuta molto affidabile.

Il tweet qui sopra dunque sembrerebbe suggerire che il lancio ufficiale del piano "Friends & Family" potrebbe avvenire nel giro di pochi giorni. Tra l'altro è stato riportato anche sulle pagine di Windows Central in un articolo redatto da Jez Corden, giornalista che come sappiamo ha diversi agganci all'interno di Microsoft, rafforzando dunque la credibilità di questa soffiata. Non ci resta che attendere un possibile annuncio ufficiale da parte di Microsoft.

Rimanendo in tema, sono già 9 i giochi confermati per Xbox Game Pass per il mese di settembre 2022.