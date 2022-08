Xbox Game Pass, Piano Famiglia: spunta il prezzo in euro del nuovo abbonamento

Come abbiamo visto nelle ore scorse, Microsoft sta attualmente testando un nuovo Piano Famiglia per Xbox Game Pass, che consente a un massimo di 5 utenti di condividere uno stesso abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, e di questo è emerso ora anche il prezzo in euro.

Considerando che il nuovo abbonamento allargato è in fase di test in Colombia e Irlanda, la schermata riportata nel tweet qui sotto si riferisce probabilmente a un utente che sta effettuando il test in Irlanda, visto il prezzo in euro e le scritte in inglese. Ebbene, il prezzo di Xbox Game Pass Ultimate con Piano Famiglia attivato sembra essere di 21,99 euro al mese, dunque meno di quanto si pensasse, considerando che il prezzo emerso in precedenza era di 24,99 dollari e si pensava a una possibile conversione 1:1 tra le valute.



Il nuovo Piano Famiglia, come riferito in precedenza, dovrebbe consentire di condividere uno stesso abbonamento a un massimo di 5 utenti, ovvero l'utente principale più 4 "familiari", che ovviamente possono essere anche amici o conoscenti vari. Non è chiaro se vi sia qualche limite previsto in termini di attivazione, ma l'idea è che questa condivisione funzioni come quella vista per Netflix e Disney Plus, ovvero si possa tradurre in una condivisione dell'abbonamento anche tra individui che si conoscono ma non fanno parte effettivamente di uno stesso nucleo familiare.

In questo caso, se 5 utenti dovessero decidere di dividersi la spesa, il costo mensile per ciascuno diverrebbe veramente irrisorio, ma ribadiamo che non sappiamo, al momento, se vi siano dei regolamenti particolari da seguire o limiti imposti nell'utilizzo del sistema. Ricordiamo peraltro che il tutto si trova ancora in fase di test, limitato agli utenti Insider di due paesi in tutto il mondo, dunque non è nemmeno sicuro, per ora, che venga poi effettivamente adottato in maniera ufficiale.