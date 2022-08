The Sandman: la serie TV è disponibile su Netflix, buoni i primi voti

The Sandman, la nuova serie TV di Netflix tratta dalla celebre graphic novel di Neil Gaiman, è disponibile da oggi anche in Italia, con i 10 episodi che compongono la prima stagione tutti visibili in binge watching e accolta peraltro da buoni voti per quanto riguarda le prime recensioni.

Dopo aver visto il video che rivela le differenze fra serie TV e fumetto, potete dirigervi direttamente su Netflix per iniziare la visione di questo interessante adattamento per la TV di una delle graphic novel più significative degli anni 90.

The Sandman, un'immagine della serie TV Netflix

Nonostante i molti timori sulla reinterpretazione del materiale originale, sembra che la serie TV sia peraltro venuta fuori piuttosto bene.

Questo almeno a guardare le valutazioni su Rotten Tomatoes, dove The Sandman è un "certified fresh" con l'89% di voti per quanto riguarda la media "tomatometer" dei critici e il 91% da parte del pubblico, dunque siamo su livelli ben superiori della media raggiunta al momento su Metacritic.

Avevamo visto anche il trailer ufficiale per la serie Netflix al San Diego Comic-Con 2022, ma ora è tutto pronto per iniziare la visione vera e propria. Curata direttamente da Neil Gaiman, insieme a David S. Goyer e Allan Heinberg, la prima stagione segue i primi volumi della graphic novel e vede Morfeo impegnato a cercare di riconquistare e ricomporre il suo regno, Il Sogno, dopo essere rimasto prigioniero per anni. Tom Sturridge interpreta il protagonista, con Gwendoline Christie nel ruolo di Lucifero, Boyd Holbrook in quello del Corinzio e Kirby Howell-Baptiste nel ruolo di Morte, tra gli altri.