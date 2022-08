Xenoblade Chronicles 3, il trailer con le citazioni della stampa è trionfale

Xenoblade Chronicles 3 torna a mostrarsi in un nuovo e breve trailer con le citazioni della stampa, dal tono ovviamente trionfale viste le ottime valutazioni raccolte dal nuovo RPG Monolith per Nintendo Switch.

Il video ha il taglio di uno spot pubblicitario televisivo, dunque si tratta veramente di pochi secondi: in circa mezzo minuto, abbiamo modo di vedere un veloce montaggio di scene di gioco tra intermezzi, dialoghi, esplorazione e combattimenti, inframmezzati da alcune valutazioni particolarmente entusiastiche da parte della stampa internazionale.

Come da tradizione per un "accolade trailer", si tratta di un video celebrativo che sfrutta varie citazioni della stampa per dimostrare come il gioco sia stato accolto veramente bene dalla critica. D'altra parte, abbiamo visto voti altissimi per il gioco Nintendo Switch nelle prime recensioni internazionali, cosa peraltro confermata anche proprio dalla nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3 pubblicata su queste pagine.

In generale, la critica ha lodato l'ottima evoluzione impartita a una serie che ha già dimostrato grandi cose in precedenza e si migliora di capitolo in capitolo. In questo caso, a un'ottima storia si associano meccaniche di gameplay ben funzionanti, a partire da un buon sistema di combattimento che introduce diverse caratteristiche inedite e piacevoli, oltre al solito maestoso world building per quanto riguarda le ampie ambientazioni esplorabili nel corso della storia.