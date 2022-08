Persona 4 Arena Ultimax: un aggiornamento introduce il Rollback Netcode su PC e PS4

Persona 4 Arena Ultimax ha ricevuto l'aggiornamento che applica il Rollback Netcode alle versioni PC Steam e PS4, con un'evoluzione che dovrebbe migliorare sensibilmente l'esperienza di gioco in multiplayer, come abbiamo visto anche negli altri titoli che adottano questa tecnologia.

Il Rollback Netcode è un sistema che punta a ridurre sensibilmente la latenza in un gioco multiplayer online e risulta di fondamentale importanza in titoli incentrati su collisioni precise e tempismo perfetto come i picchiaduro a incontri uno contro uno, proprio come Persona 4 Arena Ultimax. L'introduzione di questa soluzione tecnologica era già stata annunciata per il gioco in questione, ma mancava ancora una finestra temporale precisa, ebbene a questo punto ci siamo.

L'update che introduce il Rollback Netcode in Persona 4 Arena Ultimax è stato annunciato e lanciato in occasione dell'EVO 2022, che sta andando in scena questo fine settimana. In attesa di vedere come funzioni il gioco con questo aggiornamento, possiamo intanto immaginare che gli scontri multiplayer online siano ora più veloci e reattivi rispetto a quanto visto in precedenza.

Il Rollback Netcode è infatti un sistema che effettua una sorta di mediazione tra le azioni del giocatore contro cui stiamo combattendo e delle previsioni di comportamento gestite dall'intelligenza artificiale, in modo da anticipare alcuni movimenti e frame d'animazione e comprimendo in questo modo la latenza tipica degli scontri online.