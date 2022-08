Deus Ex: Eidos vuole sviluppare un seguito che superi Cyberpunk 2077, per Jeff Grubb

Deus Ex sarà probabilmente il nuovo progetto su cui lavorerà Eidos Montreal, ora che si trova sotto Embracer Group e sembra avere le mani libere per lavorare alla serie, per renderlo "ciò che Cyberpunk 2077 non è stato", in base a quanto riferito da Jeff Grubb.

Il tono dell'affermazione è un'interpretazione probabilmente personale di Jeff Grubb, ma che Eidos Montreal abbia intenzione di tornare su Deus Ex sembra ben chiaro, visto che gli sviluppatori l'hanno già menzionato a breve distanza dall'acquisizione da parte di Embracer Group e anche quest'ultima si è dimostrata molto interessata a un ritorno della serie e uno sfruttamento generale delle IP storiche del team.

La questione è stata analizzata nella nuova puntata del podcast di GiantBomb, che ha avuto come ospite proprio il noto insider/giornalista di VentureBeat: durante questa, Grubb ha spiegato come Eidos Montreal sia ora molto più libera di poter lavorare su ciò che vuole, cosa che era praticamente impossibile sotto la gestione di Square Enix.

Deus Ex: Mankind Divided, un'immagine del gioco

In effetti, la serie Deus Ex era stata posta in una pausa a tempo indeterminato all'interno del publisher precedente, mentre solo con l'uscita di scena di Square Enix e l'acquisizione del team da parte del nuovo gruppo abbiamo finalmente ricominciato a sentirla nominare con un tono notevolmente speranzoso per il futuro.

Il confronto con Cyberpunk 2077 è forse una particolare interpretazione di Grubb, anche perché si tratta di giochi diversi e con produzioni differenti che difficilmente possono essere paragonati, ma l'idea è che il nuovo Deus Ex punti ad essere un gioco veramente di grosso calibro e con un mondo ampio e ben costruito.