Halo Infinite: aggiornamento Drop Pod in arrivo, data di uscita e dettagli

Halo Infinite riceverà un nuovo aggiornamento la prossima settimana, con il Drop Pod previsto arrivare il 9 agosto 2022 per quanto riguarda la componente multiplayer free-to-play del gioco, e sono giunti alcuni nuovi dettagli sui contenuti di questo update gratuito.

Il Drop Pod si concentra soprattutto su alcuni miglioramenti all'esperienza giocatore su diversi aspetti, in base a quanto riferito da 343 Industries.

Con l'update in arrivo il 9 agosto 2022 vedremo dunque alcune novità non enormi ma in grado di migliorare un po' l'esperienza di gioco tra progressione e altro.

In particolare, i visori sbloccati potranno essere applicati a tutti i core armatura, ovvero non saranno legati a uno specifico core ma andranno bene per diversi tipi di armatura Spartan. Altre novità riguardano gli accessori da applicare all'elmetto Mark VII, rispondendo a una richiesta da parte degli utenti di una maggiore compatibilità di questo modello di elmetto a nuove personalizzazioni. Inoltre, ulteriori oggetti e modifiche sono previsti per altri modelli di elmetto, applicabili in maniera più ampia rispetto a prima.

Per quanto riguarda le modalità di gioco, sono previste ulteriori playlist classificate in multiplayer, aggiungendo dunque ulteriori opzioni per partite di vario tipo. Con l'arrivo dell'aggiornamento Drop Pod, inoltre, vengono poste le basi per l'opzione Region Select che verrà introdotta in maniera completa in futuro, in modo da migliorare il ping dei giocatori.

Di recente, è emerso che l'open world di Halo Infinite è stato molto ridimensionato rispetto ai piani iniziali, mentre abbiamo finalmente provato la modalità cooperativa.