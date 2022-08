Sony: NFT menzionati in un sondaggio dedicato ai giocatori, ripartono le polemiche

Nonostante le smentite già seguite alle prime polemiche, Sony è stata scoperta a menzionare nuovamente gli NFT, all'interno di un sondaggio diffuso ai giocatori in occasione dell'EVO 2022, con una domanda che chiede agli utenti quale oggetto collezionatile digitale o NFT preferirebbero ottenere.

La domanda in questione ha già fatto il giro dei social e tanto è bastato per far riprendere le polemiche contro l'uso dei non fungible token da parte di Sony, ma in questo caso la questione non è ancora molto chiara e in ogni caso non sembra particolarmente pericolosa.



Intanto si tratta solo di un sondaggio, inoltre sembra che non sia collegato (come inizialmente si pensava) al programma PlayStation Stars, ovvero la nuova iniziativa di fidelizzazione dei clienti che dovrebbe portare all'accumulo di punti per sbloccare premi attraverso varie attività collegate a PlayStation.

In questo caso, sembra trattarsi di una semplice domanda vaga posizionata all'interno di un sondaggio che non ha un collegamento preciso con PlayStation Stars o simili, ma certo il riferimento agli NFT è esplicito in questo caso e fa pensare al fatto che Sony non abbia escluso tali prodotti da proporre ai clienti in qualche forma, anche se non sappiamo se potranno avere a che fare con PlayStation e in che modo.

Insomma, pare che Sony possa essere ancora interessata agli NFT e voglia sapere cosa ne pensino gli utenti, ma la risposta di questi è già stata decisamente chiara, tanto da spingere la compagnia a chiarire in precedenza che le ricompense del programma Stars non riguarderanno tali beni virtuali. Anche in questo caso, la polemica immediata dovrebbe scongiurare un ricorso agli NFT in qualsiasi forma, per quanto riguarda l'ambito videoludico.