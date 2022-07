PlayStation Stars: annunciato il programma fedeltà con ricompense, tra cui fondi per il PSN

Sony ha annunciato PlayStation Stars, un programma fedeltà che debutterà nel corso del 2022 e con in palio ricompense per tutti i giocatori PS5 e PS4.

Come spiegato su PlayStation Blog, il programma PlayStation Stars sarà gratuito al lancio e una volta effettuata l'iscrizione i giocatori potranno ottenere varie ricompense completando una serie di campagne e attività. Ad esempio, con la campagna "Monthly Check-In" (Check-in mensile) basta giocare a qualsiasi titolo per ricevere un premio. Altre campagne, invece, richiedono di vincere tornei, conquistare trofei specifici o persino diventare il primo giocatore a platinare un titolo di successo nel tuo fuso orario locale.

Tutti gli iscritti a PlayStation Star avranno l'opportunità di guadagnare punti fedeltà, che potranno essere riscattati in un catalogo che può includere fondi del portafoglio PSN e articoli del PlayStation Store. Gli abbonati a PlayStation Plus inoltre guadagneranno automaticamente punti per gli acquisti effettuati su PS Store.

PlayStation Stars

Non è finita qui, perché tra i premi in palio del PlayStation Stars ci sono anche i "collezionabili digitali", che stando alla descrizione offerta da Sony sono "rappresentazioni digitali di ciò che i fan di PlayStation apprezzano, tra cui statuette di personaggi famosi e amati dei giochi e altre forme di intrattenimento, oltre a dispositivi ispirati alla storia di innovazione di Sony. Ci sarà sempre un nuovo collezionabile da ottenere, uno estremamente raro a cui ambire o qualcosa di sorprendente da collezionare solo per divertimento."

Che ne pensate, parteciperete al programma fedeltà PlayStation Stars di Sony? Fatecelo sapere nei commenti.