Final Fantasy 7: il cosplay di Aerith di peachmilky_ è diverso dal solito

Tra la trilogia di Final Fantasy 7 Remake e la remaster Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion l'universo della settima fantasia finale di Square Enix sta vivendo letteralmente una seconda giovinezza, il che si riflette anche nel panorama dei cosplayer. A riprova di ciò oggi vi proponiamo un cosplay di Aerith un po' diverso dal solito, realizzato da peachmilky_.

Aerith Gainsborough non ha davvero bisogno di grandi presentazioni. È una dei protagonisti principali della settima fantasia finale nonché uno dei più importanti in assoluto della Compilation di Final Fantasy 7. Apparentemente è un'umile fioraia della città di Midgar caratterizzata da un carattere solare e positivo che non lascia indifferente neppure quel brontolone di Cloud, ma a causa del suo particolare retaggio e dei suoi poteri speciali riveste un ruolo di primo piano nelle vicende della serie.

Peachmilky_ ha deciso di proporre un cosplay un po' diverso dal solito, rappresentando Aerith nei panni di Tifa, con il costume composto dunque dalla canottiera bianca, la gonna con bretelle e le calze nere tipiche del personaggio. Insomma, una sorta di "cosplay nel cosplay". Di rappresentazioni di Aerith in fondo ne abbiamo viste a bizzeffe negli anni, quindi ben vengano delle idee originali e fuori dagli schemi.

Rimanendo in tema di cosplay tratti dai videogiochi, vi suggeriamo quello di Beidou di Genshin Impact firmato da Lada Lyumos e quello del Creeper di Minecraft realizzato da Jessica Nigri. Cambiando completamente genere, date uno sguardo al cosplay di Elizabeth di The Seven Deadly Sins realizzato da magdy_luna e il cosplay di Tsunade di kirbyy_.

Cosa ne pensate del cosplay di Aerith realizzato da peachmilky_? Fatecelo sapere nei commenti.