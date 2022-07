Naruto: il cosplay di Tsunade di kirbyy_ ci mostra i vizi dell'Hokage

Naruto è senza dubbio una delle opere giapponesi di maggior successo di tutti i tempi. Uno dei punti di forza che rendono speciale il manga e anime realizzati dall'estro di Masashi Kishimoto è senza dubbio il suo assortito e carismatico cast di personaggi che tutt'oggi sono apprezzatissimi dai fan. Oggi ammiriamo un nuovo cosplay di Tsunade realizzato da kirbyy_ che ci mostra il lato meno virtuoso dell'Hokage del Villaggio della Foglia.

Se avete visto l'anime o letto il manga di Naruto, Tsunade non ha davvero bisogno di grandi presentazioni. È una ninja formidabile specializzata nel combattimento corpo a corpo grazie alla sua forza fisica fuori dal comune e al tempo stesso una delle maggiori esperti in campo medico e tecniche di soccorso ninja dell'universo di Naruto, tanto da diventare uno dei tre "Ninja Leggendari" assieme a Orochimaru e Jiraya. Durante gli eventi dell'opera di Kishimoto diventa il Quinto Hokage del Villaggio della Foglia, guidandolo con fermezza attraverso varie crisi.

Insomma parliamo di un personaggio estremamente forte e carismatico, ma Tsunade è conosciuta anche per i suo vizi dell'alcool e del gioco d'azzardo, grazie al quale ha accumulato grandi debiti. Entrambi sono stati ben rappresentati nel cosplay firmato da kirbyy_, che ha deciso di ritrarre Tsunade, con annesso l'iconico costume con vistosa scollatura, mentre sorseggia del Sakè mentre a terra vediamo sparpagliate delle carte da gioco. Starà brinando per una vittoria o beve per dimenticare una cocente sconfitta?

