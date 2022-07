Chainsaw Man: il cosplay di Makima di KisaragiAsh è stupendo e prende vita in un video

Uno degli anime più attesi del 2022 è senza dubbio quello di Chainsaw Man, l'opera di Tatsuki Fujimoto che ha conquistato milioni di lettori e che a breve riceverà una trasposizione animata da parte dello Studio MAPPA. Nel frattempo ammiriamo un nuovo cosplay di Makima, che prende vita grazie a un video di KisaragiAsh.

Makima è un'esperta cacciatrice di Diavoli dall'aspetto attraente e rappresentata come una donna enigmatica, fredda e calcolatrice, in grado di affascinare chiunque e manipolarlo per i propri interessi. Il suo potere speciale infatti è proprio quello di piegare la volontà delle persone, nonché la mente di esseri umani e diavoli, ottenendo tutto ciò che desidera da loro impartendo semplicemente un ordine. Neanche Denji, il protagonista di Chainsaw Man, riesce a resistere agli inganni mentali di Makima, che lo tiene sotto il suo controllo con il classico approccio del bastone e della carota: da una parte gli promette una relazione sentimentale ma al tempo stesso minaccia di eliminarlo senza esitazione se dovesse disobbedirgli.

Potrete ammirare il cosplay di KisaragiAsh nel filmato di Instagram qui sotto. Come possiamo vedere questa rappresentazione di Makima è davvero di altissimo livello, non solo per costume e parrucca ricreati alla perfezione, ma anche grazie all'insieme di pose, location, inquadrature e accompagnamento musicale che esaltano ancora di più tratti caratteristici del personaggio, nonché la bravura della modella.

