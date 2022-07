PlayStation Plus, luglio 2022: Crash Bandicoot 4, Man of Medan e Arcadegeddon

Secondo mese in compagnia del rinnovato PlayStation Plus e nuova mandata di giochi per gli abbonati: arrivano Crash Bandicoot 4, Man of Medan e Arcadegeddon.

PlayStation Plus entra ufficialmente nel secondo mese della sua nuova era, dopo la rivoluzione apportata a giugno, ma le tradizioni non cambiano... a differenza dei giochi che di volta in volta vengono messi a disposizione gratuitamente per tutti gli abbonati al servizio Sony. E così a luglio 2022 entrano a far parte della line-up del tier Essential altri tre titoli: il colorato e divertente Crash Bandicoot 4: It's About Time, l'oscuro e inquietante The Dark Pictures Anthology: Man of Medan e infine il frenetico Arcadegeddon, che debutta direttamente su PS Plus. I lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato questa selezione? Per fortuna stavolta sì: stando al nostro sondaggio, il 33% degli utenti si è dichiarato molto soddisfatto dei giochi di luglio e il 32% abbastanza soddisfatto, per un totale di reazioni positive pari al 65%: niente male!

Crash Bandicoot 4: It's About Time Crash Bandicoot 4: It's About Time, il protagonista in posa plastica Ambientato immediatamente dopo gli eventi del terzo capitolo della serie classica, Crash Bandicoot 4: It's About Time vede il Dottor Neo Cortex, N. Tropy e Uka Uka fuggire dalla prigione in cui erano confinati attraverso un'anomalia spaziotemporale che potrebbe determinare la fine dell'universo. Crash e i suoi amici devono dunque provare a rimediare, ma per farlo avranno bisogno delle Maschere Quantiche. Queste ultime rappresentano un sostanziale elemento di novità, visto che ogni maschera implica uno specifico potere e stravolge il gameplay dei livelli in cui potremo utilizzarla: Lani-Loli permette di far comparire e sparire oggetti dello scenario; Akano di effettuare velocissime rotazioni e "planare" dopo un salto; Kupuna-Wa può rallentare il tempo e aiutarci a superare trappole; mentre infine Ika-Ika inverte la gravità. L'insieme di queste meccaniche e il roster di personaggi giocabili, ognuno con le proprie caratteristiche peculiari, abbinato a una struttura particolarmente corposa e a una direzione entusiasmante completano il quadro di un ritorno eccellente, come abbiamo scritto nella recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan, i personaggi del gioco Quando un gruppo di studenti fa visita a una nave misteriosamente riapparsa nel mezzo del Pacifico, ha inizio un incubo a cui non sarà semplice sopravvivere: è questo l'incipit di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, uno degli episodi della coinvolgente serie horror sviluppata da Supermassive Games, gli autori dell'iconico Until Dawn. Forte di un cast solidissimo, il gioco ci mette di fronte a una serie di decisioni che avranno inevitabilmente delle conseguenze, ma che verremo chiamati di volta in volta a prendere per poter portare avanti la storia, influenzando la nostra Bussola Morale man mano che sceglieremo di salvare o sacrificare qualcuno. La recensione di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan.

Arcadegeddon Arcadegeddon, uno scontro a fuoco Il nuovo sparatutto cooperativo di Illfonic ci mette al comando di un manipolo di personaggi proiettati all'interno di un mondo virtuale, dove dovranno eliminare i nemici al soldo della mega corporazione Fun Fun Co per impedirle di rilevare la loro sala giochi preferita. Scelto il nostro combattente, potremo personalizzarne l'aspetto usando i tanti strumenti di un semplice editor, per poi lanciarci nell'azione. L'esperienza di Arcadegeddon è sempre diversa, grazie all'arsenale da procurarsi sul campo e a un sistema procedurale che alterna scenari e situazioni, ma anche le modalità: si passa dal PvE di partenza per arrivare a entusiasmanti sequenze PvP in cui ci troveremo ad affrontare i nostri stessi compagni. Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra anteprima di Arcadegeddon.