Arcadegeddon, anteprima: da soli o in compagnia, l'importante è colpire il nemico!

Ma che gioco strano, questo Arcadegeddon, come è strana la genesi della software house che lo sta sviluppando. Illfonic , infatti, è stata fondata da tre diverse persone e tra queste spicca Raphael Saadiq che non è un game designer, non è nemmeno un grafico, bensì un asso della musica che canta, compone, suona qualsiasi strumento vi venga in mente e ha prodotto canzoni per gente come Stevie Wonder, D'Angelo, Erykha Badu, Whitney Houston e molti altri artisti di fama internazionale. Inutile dire che la colonna sonora di Arcadegeddon pompa stile e adrenalina come accade in pochi altri action game...

Lo avrete sicuramente visto per la prima volta durante l'ultimo State of Play di Sony , ma Arcadegeddon noi abbiamo avuto modo di osservarlo da molto vicino, e in esclusiva, qualche giorno fa, mentre veniva giocato da tre diversi membri del team di sviluppo che, tra una sparatoria e l'altra, ci hanno raccontato nel dettaglio i segreti del suo gameplay. Inoltre lo abbiamo provato anche nella sue versione PC per una breve sessione in solitaria.

In pratica scegli il personaggio, lo personalizzi attraverso gli oltre 700 oggetti e pettinature già presenti, sceglie due delle diverse abilità speciali sbloccate e poi inizi questa battaglia senza sosta che dura praticamente fino all'immancabile game over. Non devi nemmeno scegliere la difficoltà perché questa aumenterà gradualmente nel corso delle sparatorie, anche se di tanto in tanto e con i soldi raccolti puoi incontrare e azionare una specie di macchinario che attiverà per un periodo più o meno lungo una ricca e impegnativa modalità difficile. Ma è una scelta, non un obbligo.

Un obiettivo: divertire

Arcadegeddon: l'ambientazione più verde delle tre disponibili è anche la più semplice da navigare

Del resto lo scopo di Arcadegeddon è soltanto uno: divertire, e dobbiamo ammettere che effettivamente sembra riuscirci piuttosto bene. La grafica è ben colorata, lo stile esalta la mancanza voluta in termini di dettaglio, creando un iridescenza costante che a un occhio poco attento potrebbe ricordare il popolare Fortnite, pur prendendone le distanze attraverso il più asciutto character design, ma soprattutto attraverso i suoi affascinanti livelli.

Al momento il gioco è in early access, c'è ancora tantissimo da aggiungere, sono per esempio presenti soltanto tre diversi biomi e due di quelli che potremo definire boss di fine livello... anche se non esiste in fondo un fine livello visto che la loro sconfitta non farà altro che spingerci ancora e ancora avanti. Perché in Arcadegeddon si va sempre avanti, fino a quando tutti i personaggi in gioco non saranno morti e non ci sarà nessun altro nei paraggi che potrà resuscitarli.

Anche i tre biomi sono casuali e sempre in movimento, in una perenne miscela che ci farà saltare da un'ambientazione all'altra senza continuità, se non i nostri fucili pronti a decimare le orde nemiche che si opporranno al nostro high-score (presente anche una mega classificona per confrontarsi con i giocatori di tutto il mondo). Quando avremo ucciso abbastanza nemici per riempire l'indicatore apposito, potremo decidere di andare ad affrontare il boss di turno, uno dei quali è rappresentato da un imponente ragno meccanico capace di lanciare letali salve di missili.