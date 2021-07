Sonic Colors: Ultimate, un trailer mostra tutti i miglioramenti in arrivo su console e PC

SEGA ha pubblicato un nuovo trailer di Sonic Colors: Ultimate. In questi pochi mnuti il publisher mette sotto i riflettori tutti i miglioramenti che ha pensato per il gioco in arrivo su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 7 settembre.

Sonic Colors: Ultimate, infatti, è la versione rimasterizzata dell'apprezzato capitolo del 2010 del porcospino blu. Questo primo spotlight trailer mostra il Parco divertimenti interstellare del Dr. Eggman, dove i giocatori troveranno una varietà di nuovi e scintillanti aggiornamenti, tra cui:

Aggiornamento HD . Nuovi aggiornamenti e miglioramenti in alta definizione, tra cui 60 FPS, illuminazione rinnovata, grafica migliorata e risoluzione 4K

. Nuovi aggiornamenti e miglioramenti in alta definizione, tra cui 60 FPS, illuminazione rinnovata, grafica migliorata e risoluzione 4K Nuova modalità " Rival Rush ". Vai testa a testa con Metal Sonic per sbloccare ricompense

". Vai testa a testa con Metal Sonic per sbloccare ricompense Gettoni del parco e personalizzazione. Vai al negozio e usa i gettoni del parco per sbloccare potenziamenti unici, auree, scarpe e guanti per Sonic

del parco e personalizzazione. Vai al negozio e usa i gettoni del parco per sbloccare potenziamenti unici, auree, scarpe e guanti per Sonic Fantasma di Giada . Trasforma Sonic, vola in giro e passa attraverso oggetti solidi per raggiungere aree nascoste

. Trasforma Sonic, vola in giro e passa attraverso oggetti solidi per raggiungere aree nascoste Controlli personalizzabili. Personalizza i controlli per trovare un layout che si adatta al tuo stile di gioco

personalizzabili. Personalizza i controlli per trovare un layout che si adatta al tuo stile di gioco Salvataggio di Tails . Trova un salvataggio di Tails e vieni riportato in salvo se hai bisogno di essere salvato

. Trova un salvataggio di Tails e vieni riportato in salvo se hai bisogno di essere salvato 100 Anelli. Raccogli i 100 Count Ring per ottenere un'invincibilità temporanea e aumentare il tuo punteggio dopo ogni livello

Musica. Colonna sonora completamente remixata.

Cosa ve ne pare di questi miglioramenti?