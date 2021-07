Death Stranding Director's Cut, Kojima non ha creato il trailer e chiede: il prossimo lo faccio io?

Nella nottata di ieri il primo video di gameplay di Death Stranding Director's Cut è stato sicuramente uno dei momenti più interessanti dello State of Play di luglio 2021. Nella mattinata, però, scopriamo che questo video, a differenza della quasi totalità dei trailer che sono stati pubblicati durante la carriera, non è stato creato direttamente da Hideo Kojima. Il geniale game designer, quindi, chiede ai suoi follower attraverso Twitter se vogliono che il prossimo sia realizzato direttamente da lui.

Kojima non è nuovo a stramberie del genere, basti pensare ai modi che ha trovato per "rompere lo schermo" in Metal Gear Solid o in Boktai per rendersi conto della sua costante ricerca dello novità capace di sorprendere i giocatori. Inoltre è anche molto attivo sui social, attraverso i quali condivide consigli musicali, cinematografici e quant'altro.

In questo caso ha parlato, ovviamente, del suo ultimo gioco, o meglio della Death Stranding Director's Cut, l'upgrade per PS5 della sua apprezzata avventura. Il video mostrato con le nuove caratteristiche durante lo State of Play era assolutamente dignitoso, anzi, ma Kojima ha in qualche modo voluto prenderne le distanze.

"Death Stranding Director's Cut sarà pubblicato il 24 settembre" si legge su Twitter. "Questo video d'annuncio non è stato fatto da me, ma vi piacerebbe vedere un video promozionale editato da me come sempre? Per esempio il trailer di lancio?" e ha lanciato un sondaggio per capire la volontà dei suoi follower.