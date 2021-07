Qual è il miglior GDR? La guerra si combatte nelle arene del wrestling

Il wrestling è uno sport-spettacolo molto particolare e pittoresco, in grado di esplorare in maniera esagerata le mode e le tendenze della società (USA) moderna. Attraverso i feud tra i vari lottatori, gli sceneggiatori imbastiscono rivalità e storie in grado di appassionare forse persino più dei combattimenti stessi. C'è però una di queste grandi rivalità che si sta combattendo ormai da tempo e che sfugge al controllo dei creatori stessi: la lotta per decidere qual è il miglior GDR sul mercato. Una lotta che va avanti da anni, ma che adesso che il pubblico è tornato nelle arene del wrestling è tornata in auge.

I primi cartelli hanno cominciato ad apparire nelle arene della All Elite Wrestling, o AEW, alcuni anni fa. Celebre il primo piano di un ragazzo che sventolava con vigore il cartello "Persona 5 fa schifo". Poi, con la pandemia, sono per forza di cose, questi messaggi sono scomparsi. Gli show della AEW e della WWE sono andati avanti, ma senza l'appassionato pubblico a riempire le arene.

Adesso che il pubblico è tornato, sono tornati anche gli irriducibili fan dei giochi di ruolo. Ce ne è davvero per tutti i gusti, da Final Fantasy VIII (sottovalutato per un fan del wrestling, mentre un capitolo orribile per un altro) a Final Fantasy Tactics. Questi cartelli sono mescolati tra i centinaia dedicati, ovviamente, alle star del wrestling, ma il loro messaggio non è per questo motivo meno importante.

Avete visto anche voi messaggi del genere durante le dirette? Ma soprattutto FF8 fa schifo o è un capolavoro?