Genshin Impact, il cosplay di Beidou da Lada Lyumos è intrigante

Beidou è la protagonista del nuovo cosplay realizzato da Lada Lyumos, che ha deciso di omaggiare nuovamente Genshin Impact andando a vestire i panni della combattente elettrica.

Come da tradizione per la modella russa, ci troviamo di fronte all'ennesimo lavoro perfetto: il costume riprende in maniera precisa quello di Beidou e il fisico di Lada fa il resto, dando vita a un mix letteralmente esplosivo.

Con la nuova regione di Sumeru in arrivo a fine agosto, Genshin Impact continua a crescere e a mantenere vivo l'interesse non solo dei giocatori, ma anche dei cosplayer, come si può vedere.

Per quanto riguarda invece Lada Lyumos, fra i suoi ultimi lavori segnaliamo senz'altro i cosplay di Zelda in versione Gerudo da Breaht of the Wild, Shani da The Witcher 3: Wild Hunt e la guerriera con l'Armatura del Kirin da Monster Hunter Rise: Sunbreak.