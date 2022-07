Breath of the Wild, un cosplay di Zelda in versione Gerudo da Lada Lyumos

Zelda in versione Gerudo ha sicuramente attirato l'attenzione dei fan di Breath of the Wild, e Lada Lyumos ne ha approfittato per dedicare al personaggio il suo ultimo cosplay.

Il costume particolarmente succinto esalta per forza di cose lo straordinario fisico della modella russa, che vanta proporzioni incredibili, ma ancora una volta è anche la qualità del confezionamento e l'attenzione ai dettagli a fare la differenza.

Come saprete, l'abito in questione nel gioco viene in realtà indossato da Link per entrare nella città delle Gerudo, ma ciò non ha ovviamente frenato la fantasia delle cosplayer, vedi anche l'interpretazione realizzata lo scorso anno da japp_leack.

A proposito di Breath of the Wild e del suo atteso sequel, qualche settimana fa Digital Foundry è tornata a parlare della possibilità che il gioco venga usato per lanciare Nintendo Switch Pro: sono solo teorie o c'è qualcosa di concreto?