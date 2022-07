Offerte Amazon Prime Day: memoria microSDXC SanDisk Super Mario in forte sconto

Sfruttando le offerte dell'Amazon Prime Day risulta possibile acquistare la microSDXC SanDisk per Nintendo Switch di colore giallo da 256 GB totali a un prezzo nettamente scontato, vista la riduzione applicata da parte della compagnia. La versione in questione, con la stella di Super Mario che caratterizza il gioiellino in questione, si presenta a un prezzo di solamente 36,99€, il quale è disponibile grazie allo sconto a tempo limitato del 63% rispetto al totale.

Parliamo della nuova versione su licenza pensata proprio per l'ecosistema di Nintendo Switch, la quale raggiunge velocità di trasferimento fino a 100 MB al secondo, al fine di garantire dei caricamenti particolarmente veloci nei giochi, archiviabili e fruibili in un unico spazio in maniera comoda.

SanDisk microSDXC UHS-I Scheda Per Nintendo Switch

